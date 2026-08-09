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Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Aegean Region, Turquía

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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