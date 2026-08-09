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Mansiones del mar en venta en Aegean Region, Turquía

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Mugla
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Bodrum
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3 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 825 m²
Número de plantas 2
Casa de Lujo con Vista al Mar junto a Yalıkavak Marina en Bodrum Esta casa en venta se encue…
$13,98M
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Casa grande 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Número de plantas 1
Villas independientes con vistas al mar, amplios jardines y piscinas en Bodrum Las villas es…
$2,11M
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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