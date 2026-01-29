Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Garaje

Mansiones con garaje en venta en Aegean Region, Turquía

Mugla
3
Bodrum
3
Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir