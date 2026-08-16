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Propiedades residenciales en venta en Adana, Turquía

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Ceyhan
3
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Situada en una de las zonas más grandes y centrales del lado europeo de Estambul, Kagıthane …
$1,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
En el corazón de Estambul, haz realidad tus sueños con este proyecto excepcional. Ofrece una…
$1,15M
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Casa 6 habitaciones en Akarca, Turquía
Casa 6 habitaciones
Akarca, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 360 m²
Fethiye, uno de los destinos turísticos más icónicos de Mugla, es reconocido por su impresio…
$1,25M
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Casa 5 habitaciones en Akarca, Turquía
Casa 5 habitaciones
Akarca, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 233 m²
Situado en el pintoresco barrio de Fethiye, Mugla, esta lujosa villa ofrece una mezcla armon…
$1,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Ceyhan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ceyhan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
$128,000
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apartamentos

Parámetros de las propiedades en Adana, Turquía

con Jardín
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