Complejo residencial GRAND SOLAIRE

Piscina y bar en la azotea

Clubhouse

Zona de Recreación con vistas a la ciudad y la bahía

Área de juego para niños

Varias piscinas en la 49a planta

Infinity treadmill 300m

Corte de tenis, patio interior para badminton, baloncesto, mini-golf

Infraestructura de la región:

Tiendas, supermercados, centros comerciales, restaurantes y bares, salón de masajes, farmacias, mercados, paradas de transporte público, discotecas, parques, cubierta de observación.

Distancia a las playas:Yinyom Beach - 1600 metrosPlaya Pratumnak - 1800 metrosKosi playa - 1900 metrosApartamentos disponibles:Estudio - a partir de 20 m21 cama - desde 25,5 m22 camas - desde 41 m2

Magnífico complejo residencial premium con todas las comodidades en la prestigiosa zona de Pattaya Central, Pratumnak Hill, a poca distancia de las playas de Jomtien Beach, Pratumnak Beach y Cosy Beach, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad y de la famosa calle Walking. Hermosa zona verde, junto al complejo hay toda la infraestructura necesaria.Proyecto de uno de los desarrolladores más fiables de Pattaya. Durante la construcción de las 16 instalaciones, no hay demora en la entrega de la instalación.Infraestructura del complejo: