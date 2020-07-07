Complejo residencial GRAND SOLAIRE

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Magnífico complejo residencial premium con todas las comodidades en la prestigiosa zona de Pattaya Central, Pratumnak Hill, a poca distancia de las playas de Jomtien Beach, Pratumnak Beach y Cosy Beach, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad y de la famosa calle Walking. Hermosa zona verde, junto al complejo hay toda la infraestructura necesaria.Proyecto de uno de los desarrolladores más fiables de Pattaya. Durante la construcción de las 16 instalaciones, no hay demora en la entrega de la instalación.Infraestructura del complejo:
Piscina y bar en la azotea
Clubhouse
Zona de Recreación con vistas a la ciudad y la bahía
Área de juego para niños
Varias piscinas en la 49a planta
Infinity treadmill 300m
Corte de tenis, patio interior para badminton, baloncesto, mini-golf
Infraestructura de la región:
Tiendas, supermercados, centros comerciales, restaurantes y bares, salón de masajes, farmacias, mercados, paradas de transporte público, discotecas, parques, cubierta de observación.
Distancia a las playas:Yinyom Beach - 1600 metrosPlaya Pratumnak - 1800 metrosKosi playa - 1900 metrosApartamentos disponibles:Estudio - a partir de 20 m21 cama - desde 25,5 m22 camas - desde 41 m2