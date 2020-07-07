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Complejo residencial GRAND SOLAIRE

Pattaya City, Tailandia
de
$69,000
;
3
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ID: 3883
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    49

Sobre el complejo

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Magnífico complejo residencial premium con todas las comodidades en la prestigiosa zona de Pattaya Central, Pratumnak Hill, a poca distancia de las playas de Jomtien Beach, Pratumnak Beach y Cosy Beach, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad y de la famosa calle Walking. Hermosa zona verde, junto al complejo hay toda la infraestructura necesaria.Proyecto de uno de los desarrolladores más fiables de Pattaya. Durante la construcción de las 16 instalaciones, no hay demora en la entrega de la instalación.Infraestructura del complejo:
  • Piscina y bar en la azotea
  • Clubhouse
  • Zona de Recreación con vistas a la ciudad y la bahía
  • Área de juego para niños
  • Varias piscinas en la 49a planta
  • Infinity treadmill 300m
  • Corte de tenis, patio interior para badminton, baloncesto, mini-golf
  • Infraestructura de la región:
  • Tiendas, supermercados, centros comerciales, restaurantes y bares, salón de masajes, farmacias, mercados, paradas de transporte público, discotecas, parques, cubierta de observación.
  • Distancia a las playas:Yinyom Beach - 1600 metrosPlaya Pratumnak - 1800 metrosKosi playa - 1900 metrosApartamentos disponibles:Estudio - a partir de 20 m21 cama - desde 25,5 m22 camas - desde 41 m2
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 45.0
Precio por m², USD 3,446
Precio del apartamento, USD 155,070
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 25.5
Precio por m², USD 3,446
Precio del apartamento, USD 87,870

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Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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