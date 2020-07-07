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Complejo residencial Dream

Pattaya City, Tailandia
de
$47,845
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3
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ID: 3841
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

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DREAM COMPLEXFecha de entrega - sq. 2026Un magnífico complejo residencial de un desarrollador europeo con las comodidades más necesarias en la prestigiosa zona de Pratumnak Hill. Pratamnak es una de las mejores zonas de la ciudad de Pattaya, un lugar ideal para una vida medida y descanso libre.El complejo se encuentra a 5 minutos en coche del centro de Pattaya y Jomtien. La residencia de la familia real en Pattaya también se encuentra en Pratamnak Hill y a poca distancia del condominio Dream.Todos los apartamentos del complejo Dream se venden con acabados limpios. Todos los apartamentos están equipados con cocina estándar europea y aire acondicionado. Todos los apartamentos tienen iluminación de techo, los baños están forrados con baldosas de suelo a techo y cada apartamento tiene un lugar para una lavadora.TERRITORIO COMPLEX:
  • Terraza en la azotea con gimnasio, jacuzzi, piscina y sauna finlandesa
  • Aparcamiento subterráneo
  • Piscina en la primera planta
  • Seguridad 24 horas
  • 2 ascensores
  • Lavandería
Infraestructura de la región:
  • Buda Dorada
  • Residencia de la princesa
  • Walking Street
  • Mercados
  • Deck de observación
  • Acogedor jardín con estatuas chinas
  • Complejo comercial del Festival Central
  • Salones de masaje
  • Playas.
  • Parque acuático Pattaya Park
  • Los restaurantes
  • Spa y más
  • Golf club
  • Piers Bali High
  • Tiendas
Distancia a las playas:Yinyom Beach - 850 metrosPlaya Pratumnak - 1000 metros
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 34.0
Precio por m², USD 2,053
Precio del apartamento, USD 69,800
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 29.4
Precio por m², USD 2,095
Precio del apartamento, USD 61,600
Apartamentos Estudio
Área, m² 21.6
Precio por m², USD 2,120
Precio del apartamento, USD 45,800

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Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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