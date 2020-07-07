Complejo residencial Dream

Terraza en la azotea con gimnasio, jacuzzi, piscina y sauna finlandesa

Aparcamiento subterráneo

Piscina en la primera planta

Seguridad 24 horas

2 ascensores

Lavandería

Buda Dorada

Residencia de la princesa

Walking Street

Mercados

Deck de observación

Acogedor jardín con estatuas chinas

Complejo comercial del Festival Central

Salones de masaje

Playas.

Parque acuático Pattaya Park

Los restaurantes

Spa y más

Golf club

Piers Bali High

Tiendas

DREAM COMPLEXFecha de entrega - sq. 2026Un magnífico complejo residencial de un desarrollador europeo con las comodidades más necesarias en la prestigiosa zona de Pratumnak Hill. Pratamnak es una de las mejores zonas de la ciudad de Pattaya, un lugar ideal para una vida medida y descanso libre.El complejo se encuentra a 5 minutos en coche del centro de Pattaya y Jomtien. La residencia de la familia real en Pattaya también se encuentra en Pratamnak Hill y a poca distancia del condominio Dream.Todos los apartamentos del complejo Dream se venden con acabados limpios. Todos los apartamentos están equipados con cocina estándar europea y aire acondicionado. Todos los apartamentos tienen iluminación de techo, los baños están forrados con baldosas de suelo a techo y cada apartamento tiene un lugar para una lavadora.TERRITORIO COMPLEX:Infraestructura de la región:Distancia a las playas:Yinyom Beach - 850 metrosPlaya Pratumnak - 1000 metros