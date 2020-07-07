Complejo residencial Dream

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DREAM COMPLEXFecha de entrega - sq. 2026Un magnífico complejo residencial de un desarrollador europeo con las comodidades más necesarias en la prestigiosa zona de Pratumnak Hill. Pratamnak es una de las mejores zonas de la ciudad de Pattaya, un lugar ideal para una vida medida y descanso libre.El complejo se encuentra a 5 minutos en coche del centro de Pattaya y Jomtien. La residencia de la familia real en Pattaya también se encuentra en Pratamnak Hill y a poca distancia del condominio Dream.Todos los apartamentos del complejo Dream se venden con acabados limpios. Todos los apartamentos están equipados con cocina estándar europea y aire acondicionado. Todos los apartamentos tienen iluminación de techo, los baños están forrados con baldosas de suelo a techo y cada apartamento tiene un lugar para una lavadora.TERRITORIO COMPLEX:
Terraza en la azotea con gimnasio, jacuzzi, piscina y sauna finlandesa
Aparcamiento subterráneo
Piscina en la primera planta
Seguridad 24 horas
2 ascensores
Lavandería
Infraestructura de la región:
Buda Dorada
Residencia de la princesa
Walking Street
Mercados
Deck de observación
Acogedor jardín con estatuas chinas
Complejo comercial del Festival Central
Salones de masaje
Playas.
Parque acuático Pattaya Park
Los restaurantes
Spa y más
Golf club
Piers Bali High
Tiendas
Distancia a las playas:Yinyom Beach - 850 metrosPlaya Pratumnak - 1000 metros