  Španjolska
  Valencia
  Residencial
  Casa
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Valencia, Španjolska

El Campo de Turia
30
La Ribera Baja
25
Huerta Norte
24
Cullera
22
Villa en Comunidad Valenciana, Španjolska
Villa
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 112 m²
Villa de 3 dormitorios y 2 baños, ubicada en la pintoresca zona de Rojales.Esta villa tiene …
$298,580
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Precioso duplex completamente amueblado, situado a dos km. de la playa de los náufragos, en …
$204,560
Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$566,590
Bungalow Bungalow en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow
Torrevieja, Španjolska
Área 179 m²
Los lujosos apartamentos de 2 dormitorios en Torrevieja, Costa Blanca, ofrecen una combinaci…
$301,509
Villa 5 habitaciones en Biar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Biar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa Inteligente Contemporánea de 4 Dormitorios con Piscina y Vistas al Castillo en Biar Bi…
$1,02M
Villa en Comunidad Valenciana, Španjolska
Villa
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 1 821 m²
Situada en la prestigiosa zona de Altea Hills de la Costa Blanca, esta villa de lujo personi…
$6,10M
Villa en Comunidad Valenciana, Španjolska
Villa
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 654 m²
Esta magnífica villa en Benissa, diseñada en la máxima armonía con el entorno natural, es un…
$3,56M
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Este resort se encuentra en la Urbanización Entrenaranjos, en el término municipal deOrihuel…
$236,858
Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN BUSOT.  Residencial de obra nueva de adosados y pareados en Bus…
$247,625
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villa key ready: Lujo Moderno con Sótano y Solarium - Villa moderna de 202 m² en parcela de …
$762,821
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$1,28M
Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Villas Modernas de 3 y 4 Dormitorios en Zona Tranquila de Polop Costa Blanca Ubicado en una …
$584,387
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Las Villas es un conjunto exclusivo de chalets independientes en Finestrat, a pocos minutos …
$868,037
Adosado Adosado 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
En el centro de la bonita localidad de Benijófar se encuentra actualmente en construcción un…
$181,950
Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Casa adosada en Alicante, zona de Gran Alacant, urbanización Puerto Marino.  ¡Si quieres …
$215,218
Casa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Villas de 3 a 5 Dormitorios con Vistas Panorámicas al Mar en Finestrat Finestrat es una de l…
$581,231
Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Villas Pareadas de 3 Dormitorios con Piscina y Solárium en Polop Polop es un encantador pueb…
$447,942
Villa 10 habitaciones en Ráfol de Almunia, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Ráfol de Almunia, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Amplia Villa con Piscina y Múltiples Áreas de Estar en El Rafol D'Almunia El Rafol D'Almunia…
$677,078
Casa 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 553 m²
Villa de Lujo Modernizada de 5 Dormitorios con Vistas al Horizonte y al Mar en Altea Ubicada…
$1,76M
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Residencial está situado a 800 metros de la playa, en Guardamar del Segura. Cercano a las pi…
$426,345
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Villas contemporáneas estilo bungalow independientes de 3 dormitorios en Algorfa Costa Blanc…
$517,002
Casa 8 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 1
Área 431 m²
Número de plantas 2
Da tus alas de pensamientos y escucha la historia de esta mansión Entras en un gran pasillo …
$977,590
Villa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Lujoso retiro junto al mar: villa de 4 dormitorios con vistas espectaculares Descubra una…
$911,694
Villa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Presentamos Villa 131,73m², una lujosa vivienda ubicada en el corazón de España, cuya finali…
$220,748
Villa en Comunidad Valenciana, Španjolska
Villa
Comunidad Valenciana, Španjolska
Área 677 m²
Villa de lujo en La Nucia — una verdadera maravilla, ubicada en una amplia parcela de 32.000…
$5,79M
Villa 5 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Villas Independientes de Lujo de 4 Dormitorios con Piscina Privada en una Enorme Parcela en …
$535,950
Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Villas de Lujo de 4 y 5 Dormitorios con Piscina Privada y Vistas al Mar en Finestrat Sierra …
$935,152
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Nuevo complejo en Finestrat, compuesta de solo 20 propiedades de lujo, todas con piscina pri…
$355,180
Adosado Adosado 2 habitaciones en Daya Nueva, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN DAYA NUEVA Residencial de obra nueva de pareados y adosados en…
$263,774
