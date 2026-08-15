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Casas del mar en Venta en Torrevieja, Španjolska

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villas
115
bungalow
527
adosados
100
dúplex
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5 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa llave en mano con piscina privada, gran terraza y vistas impresionantes situ…
$1,85M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Chalet de lujo de 4 dormitorios al lado del mar en las playas de Orihuela . Amplio chalet de…
$1,03M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Torrelamata, Španjolska
Villa
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 438 m²
Villa de 5 dormitorios con piscina privada en La Mata. Chalet independiente de 5 dormitorios…
$1,36M
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Bungalow Bungalow en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow
Torrevieja, Španjolska
Área 179 m²
Los lujosos apartamentos de 2 dormitorios en Torrevieja, Costa Blanca, ofrecen una combinaci…
$301,509
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