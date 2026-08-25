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Estudios en venta en Arona, Španjolska

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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92 137
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en El Chaparral en Costa del Silencio. Completamente renovado y amueblado, …
$122 460
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
En exclusiva, acogedor y luminoso estudio en el prestigioso complejo Paraíso Royal, situado …
$300 989
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Primera línea de playa! Ofrecemos a la venta un apartamento tipo estudio en el complejo "Com…
$312 667
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. El complejo se encuentra a 2 minutos a …
$102 633
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un estudio en el complejo turístico Uda…
$260 004
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Se vende estudio en el complejo El Drago en Costa del Silencio, una pequeña ciudad costera e…
$93 186
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 35 m²
En venta hay un estudio ubicado en la residencia Chaparal en la zona de la Costa del Silenci…
$81 640
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Se vende estudio en Castle Harbor en Los Cristianos. Totalmente amueblado, consta de una sal…
$162 114
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento tipo estudio en el compl…
$238 432
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Estudio 1 habitación en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitación
Arona, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Se vende estudio en complejo Frontera Primavera, zona Costa del Silencio. El apartamento est…
$120 827
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 1
Maravilloso estudio reformado en Costa del Silencio Se vende maravilloso estudio amueblad…
$84 127
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Tenemos en venta un estudio en el residencial El Drago con un total de 40m2. 30m2 de inte…
$74 230
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