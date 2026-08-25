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Propiedades residenciales en venta en la Selva, Španjolska

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Lloret de Mar
85
Blanes
39
Tossa de Mar
20
148 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Ofrecemos un acogedor y moderno apartamento de dos niveles (ático dúplex) en la ciudad de Bl…
$367 905
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 932 m²
Villa reformada con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava, a so…
$2,14M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 654 m²
Villa exclusiva con parcela adicional, licencia turística y vistas panorámicas al mar en Cal…
$1,69M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486 128
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692 431
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640 983
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$366 026
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580 850
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Casa familiar en Lloret Residence con una gran parcela de terreno y piscina privada. Descub…
$487 914
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 681 m²
Lujo y exclusiva propiedad Art Nouveau con fantásticas vistas al mar, situada en la prestigi…
$2,80M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Elegante casa unifamiliar en la exclusiva zona de Cala San Francesque en Blanes, una de las …
$1,10M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Villa con vista al mar y licencia turística, a 400 m de Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990 863
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 476 m²
100% privacidad! Hermosa villa en la urbanización de la ciudad de Tossa de Mar con una gran …
$2,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Oferta exclusiva: Luminoso, orientado al sur, apartamento totalmente abierto en Lloret de Ma…
$410 497
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Adosado en venta en Sa Boadella, Lloret de MarSituado en una de las zonas más buscadas de Ll…
$707 056
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Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325 236
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,25M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Casa con Licencia Turística de estilo clásico, situada en una exclusiva zona residencial pri…
$1,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$319 304
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Casa adosada en venta en Lloret de MarLa magnífica casa adosada de tres niveles, situada en …
$364 423
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Residencias exclusivas en Lloret de Mar, Fenals – vida moderna junto al marPresentamos este …
$977 666
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Apartamento con terraza en complejo con piscina en BlanesApartamento en venta en un complejo…
$219 961
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Área 397 m²
Casa con vistas al mar, espacios versátiles y eficiencia energética en Lloret de MarRas situ…
$798 056
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Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Apartamento en la primera planta cerca de la playa en BlanesEste apartamento de planta baja …
$334 377
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Amplio y luminoso apartamento con vistas y una terraza cerca de la playa de Fenals!Ofrecemos…
$389 204
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Luminoso apartamento con terraza en la zona de Fenals, a pocos pasos de la playa en Lloret d…
$325 236
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 7
La casa con impresionantes vistas del mar y las montañas, situada en una de las mejores zona…
$1,10M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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