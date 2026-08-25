Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. la Selva
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en la Selva, Španjolska

;
Lloret de Mar
23
Blanes
4
Tossa de Mar
3
Apartamento Borrar
Eliminar
30 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Ofrecemos un acogedor y moderno apartamento de dos niveles (ático dúplex) en la ciudad de Bl…
$367 905
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692 431
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$366 026
Dejar una solicitud
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Oferta exclusiva: Luminoso, orientado al sur, apartamento totalmente abierto en Lloret de Ma…
$410 497
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325 236
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$319 304
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Apartamento con terraza en complejo con piscina en BlanesApartamento en venta en un complejo…
$219 961
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Blanes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Apartamento en la primera planta cerca de la playa en BlanesEste apartamento de planta baja …
$334 377
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Amplio y luminoso apartamento con vistas y una terraza cerca de la playa de Fenals!Ofrecemos…
$389 204
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Luminoso apartamento con terraza en la zona de Fenals, a pocos pasos de la playa en Lloret d…
$325 236
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Canyelles, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lloret de Mar es una zona tranquila, ideal para una…
$117 443
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451 840
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Apartamento tras renovación en la zona Fenals de Lloret de Mar.Total área de 74 metros cuadr…
$278 833
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$300 177
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Descubra la Costa Brava desde su nueva casa en Lloret de Mar Descubra nuestro exclusivo proy…
$299 271
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
PRECIOSO PISO DE 3 DORMITORIOS Y PARKING EN EL CENTRO DE TOSSA DE MAR  Maravillosa oportu…
$319 923
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 4
PRECIOSO APARTAMENTO CON PISCINA EN FENALS, LLORET DE MAR  Este fantástico piso se encuen…
$176 546
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
PRECIOSO PISO CON UNA DE LAS MEJORES VISTAS FRONTALES AL MAR DE TODA LA COSTA BRAVA  Este…
$597 827
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
BONITO PISO DE 3 HABITACIONES EN LLORET DE MAR  Encantador piso a un paso de todos los se…
$196 073
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4
PRECIOSO PISO DE 3 HABITACIONES REFORMADO EN FENALS, LLORET DE MAR  Este encantador piso …
$273 914
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento a 2 minutos de la playa con licencia turística en Fenals, Lloret de Mar. El apar…
$244 001
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamento con vistas frontales al mar en un nuevo complejo residencial en la ciudad de Llo…
$871 433
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Área 78 m²
Piso 1
El exclusivo proyecto en España es un complejo de apartamentos premium en Cataluña, que oper…
$335 792
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
EXCLUSIVO PISO CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Este precioso piso se encuen…
$858 697
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Apartamento en primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Mar en la Costa Brava. La dis…
$1,03M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
¡Una oportunidad única! Presentamos este lujoso apartamento en el corazón de Lloret de Mar, …
$650 670
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento a 2 minutos de la playa con licencia turística en Fenals, Lloret de Mar. El apar…
$244 001
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Precioso ático de estilo loft con licencia turística en el corazón de Tossa de Mar.Consta de…
$244 001
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Piso 2
GRAN DÚPLEX DE 5 DORMITORIOS, DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN CON PISCINA Y UNA GRAN TERRAZA, EN BL…
$453 261
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 2
FANTÁSTICO PISO DE GRAN TAMAÑO, CON 3 HABITACIONES, PISCINA Y TOTALMENTE REFORMADO EN FENALS…
$273 914
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en la Selva

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en la Selva, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir