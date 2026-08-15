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Adosados con piscina en Venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
43
Torre-Pacheco
32
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11 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Encantadora casa adosada con terraza privada, amplia terraza en la azotea y acceso a la pisc…
$254,889
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,660
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Una casa adosada increíble con acceso a la piscina comunitaria, terraza privada en la azotea…
$266,528
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$299,766
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Precioso adosado con piscina privada y solárium situado en una zona privilegiada cerca del m…
$294,653
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Gran y precioso adosado con piscina privada, gran terraza, solarium y parking situado en una…
$467,553
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Elegante y espaciosa casa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea y jardín, u…
$436,694
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,332
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca d…
$395,854
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$341,433
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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