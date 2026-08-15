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Bungalow del mar en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Fuente Alamo de Murcia
32
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Bungalow en planta alta con 4 dormitorios junto al paseo de Santiago de la Ribera . Amplio b…
$330,766
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
campo de golf cercano
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