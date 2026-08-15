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Bungalow en la montaña en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Fuente Alamo de Murcia
32
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Bonito bungaló de segunda mano situado en San Cayetano cual se encuentra cerca de San Javier…
$139,499
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

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