Bungalow con garaje en venta en Región de Murcia, Španjolska

Los Alcazares
24
Torre Pacheco
20
San Pedro del Pinatar
56
Cartagena
8
5 propiedades total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Número de plantas 2
Le presentamos un bungalow en dos plantas con licencia turística en la ciudad de San Pedro d…
$231,476
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 2/2
Le presentamos un nuevo bungalow en la planta superior en San Pedro del Pinatar en la urbani…
$462,894
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un nuevo bungalow en la planta baja en la urbanización cerrada de La Llana Premium…
$473,369
TekceTekce
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 1/2
Le presentamos un nuevo bungalow en la planta baja en San Pedro del Pinatar en la urbanizaci…
$416,599
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/2
Ofrecemos un nuevo bungalow en la planta superior en la urbanización cerrada de La Llana Pre…
$531,238
Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
