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Adosados en la montaña en Venta en La Marina Alta, Španjolska

Calpe
3
Denia
12
Adosado Borrar
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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