  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Alta
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Garaje

Adosados con garaje en Venta en La Marina Alta, Španjolska

Calpe
10
Denia
8
1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Preciosa villa adosada cerca del centro de Calpe, con vistas al Peñón de Ifach y con sol tod…
$395,718
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
