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Áticos con piscina en Venta El Alacantí, Španjolska

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Alicante
49
Mutxamel
18
El Campello
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15 propiedades total found
Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$530,220
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
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$466,408
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 5/5
Brillante ático moderno con terraza en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad, aparca…
$510,942
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$468,702
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 4/4
Brillantes Luxuspenthouse mit Dachterrasse, privatem Pool und Parkplatz, gut mit dem Stadtze…
$479,492
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 105 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$502,190
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Ático Ático en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático
Mutxamel, Španjolska
Área 111 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$467,799
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 253 m²
Casamayor presenta: Exclusivo ático de lujo en Playa San Juan Le invitamos a descubrir e…
$1,13M
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 98 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$505,992
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Ático premium atractivo con terraza en la azotea, aparcamiento y piscina, conectado al centr…
$449,135
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Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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