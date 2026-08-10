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Propiedades residenciales en venta en Gironés, Španjolska

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Gerona
6
7 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$565,635
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$348,441
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$479,687
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Llagostera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Llagostera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 1
Confortable casa de nueva construcción de sola una planta, con estructura de panel CLT de 15…
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Apartamento 2 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gerona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Este apartamento en el centro destaca por su estilo moderno y excelente conexión con la natu…
$454,631
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Apartamento 4 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$440,197
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Villa en Gerona, Španjolska
Villa
Gerona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 200 m²
Masia del siglo XVII, a 15 km de la segunda ciudad más grande de Cataluña - Girona y a 20 km…
$3,01M
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