Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Gironés
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Gironés, Španjolska

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Llagostera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Llagostera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 1
Confortable casa de nueva construcción de sola una planta, con estructura de panel CLT de 15…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Gerona, Španjolska
Villa
Gerona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 200 m²
Masia del siglo XVII, a 15 km de la segunda ciudad más grande de Cataluña - Girona y a 20 km…
$3,01M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gironés, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir