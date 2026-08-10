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Apartamentos en venta en Gironés, Španjolska

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Gerona
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5 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$565,635
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$348,441
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Apartamento 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$479,687
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gerona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Este apartamento en el centro destaca por su estilo moderno y excelente conexión con la natu…
$454,631
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Apartamento 4 habitaciones en Gerona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$440,197
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Tipos de propiedades en Gironés

3 habitaciones

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