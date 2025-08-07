Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1/3
Presentamos apartamentos en un hermoso complejo residencial en los suburbios de Alicante en …
$491,887
Apartamento 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 2
Presentamos un dúplex de dos plantas en un hermoso complejo residencial en el suburbio de Al…
$306,706
Apartamento 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 1/3
Presentamos apartamentos en un hermoso complejo residencial en los suburbios de Alicante en …
$341,427
Apartamento 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 3/3
Presentamos apartamentos en un hermoso complejo residencial en los suburbios de Alicante en …
$538,182
Apartamento 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Presentamos apartamentos en un hermoso complejo residencial en los suburbios de Alicante en …
$289,345
