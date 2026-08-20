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Apartamentos con piscina en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
10
Petrer
3
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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín y terraza rodeado de naturaleza Fecha de en…
$225 118
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2
Increíble ático con gran terraza en la azotea, jardín e impresionantes vistas a la montaña r…
$236 642
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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