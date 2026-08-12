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Áticos en Venta Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
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Pilar de la Horadada
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Guardamar del Segura
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horada, uno de los lugares m…
$363,416
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$264,701
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$369,888
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Ático Ático 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de nueva construcción en Benijófar, Costa Blanca Sur Exclusiva promoción bouti…
$328,794
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Ático Ático 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Apartamentos de nueva construcción en Benijófar, Costa Blanca Sur Exclusiva promoción bouti…
$458,050
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$323,652
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$264,701
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$323,652
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Ático Ático 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Benijofar, uno de los lugares más encant…
$458,754
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Ático Ático 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horadada, una de las zonas m…
$392,268
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Ático Ático 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Benijofar, uno de los lugares más encant…
$329,299
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$369,888
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Ático Ático 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$434,969
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Torrevieja, este conjunto residencial ofrece una sele…
$460,101
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos de 2 Dormitorios con Amplias Terrazas en Campoamor Golf Ubicado en Campoamor Go…
$400,393
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN TORREVIEJA Residencial de obra nueva a 5 minutos andando d…
$565,948
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Un magnífico ático de 3 dormitorios y 2 baños, diseñado para ofrecer el máximo confort y dis…
$864,852
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Ático Ático 1 habitacion en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamentos de Obra Nueva con Piscina en la Azotea a Solo 600 m de la Playa en Guardamar de…
$278,752
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Apartamentos modernos de nueva construcción en venta en Torrevieja, a 300 m de Playa del Cur…
$359,639
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Agencia
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Elegante edificio residencial a 60 m de la playa de El Acequion, en Torrevieja 23 viviendas…
$544,991
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Bienvenido a este ático luminoso y elegantemente renovado en la popular urbanización de Jard…
$166,441
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Ático Ático 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Alicante, Rojales…
$513,772
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Ático Ático 1 habitación en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Situado en el corazón de Guardamar del Segura, Alicante, estos apartamentos están a solo 5 m…
$366,980
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos con Terrazas, Jardines o Soláriums en Torrevieja Cerca de las Playas del Mar Me…
$397,832
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Ático Ático 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Nueva Promoción Residencial en San Miguel de Salinas Exclusivos Apartamentos en un Entorno …
$367,413
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Garaje
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con Vistas al mar
con Piscina
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