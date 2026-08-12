Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Residencial
  4. Chalet
  5. Piscina

Chalets con piscina en venta en Španjolska

;
Comunidad Valenciana
32
Alicante
32
Región de Murcia
18
La Marina Baja
5
Mostrar más
Chalet Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
Dejar una solicitud
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 313 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$882,337
Dejar una solicitud
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 454 m²
Descubra esta magnífica villa situada en Mutxamel en la misma urbanización La Huerta. Ha…
$906,116
Dejar una solicitud
TekceTekce
Chalet en Alicante, Španjolska
Chalet
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Fantástico chalet independiente a la venta en Vistahermosa. Inmobiliaria Casamayor te pr…
$1,33M
Dejar una solicitud
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 229 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$675,621
Dejar una solicitud
Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 649 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva villa situada en la calle Río Turia, en la…
$1,29M
Dejar una solicitud
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
Dejar una solicitud
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 217 m²
Chalet a la Venta en Mutxamel - La Huerta Inmobiliaria Casamayor te presenta esta genial p…
$376,320
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir