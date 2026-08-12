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Chalets en la montaña en venta en Španjolska

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La Marina Baja
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2 propiedades total found
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
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Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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