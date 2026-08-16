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Apartamentos en la montaña en venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
365
Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
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47 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Un complejo único en construcción, situado en primera linea frente al mar en el sur de Tener…
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
En el corazón de la Costa de Adeje, Playa Paraíso se encuentra Residencial Abora. Un complej…
$652,436
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático de 2 dormitorios en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (Adeje), …
$437,927
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$381,599
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Excelente estudio completamente renovado en el complejo Olympia en el corazón de Playa de La…
$279,030
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Apartamento 2 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Descubra una nueva dimensión del lujo en el exclusivo complejo residencial Los Jardines de A…
$1,24M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Apartamento con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más exc…
$2,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Un complejo único en construcción, situado en primera linea frente al mar en el sur de Tener…
$1,14M
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Precioso apartamento en venta, ubicado en uno de los apartoteles de lujo, llamado "Baobab Su…
$674,321
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Nos complace ofrecer este hermoso apartamento moderno en venta en el reconocido complejo Oce…
$766,999
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra este elegante apartamento situado en Roque del Conde, una de las zonas residenciale…
$522,847
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Apartamentos con jacuzzi privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más ex…
$2,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Descubra una de las propiedades más exclusivas actualmente disponibles en Abama Resort: un e…
$2,20M
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Presentamos un apartamento de 1 dormitorio en una nueva promoción residencial moderna en Tij…
$267,237
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Apartamento 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se pone a la venta un moderno apartamento en el nuevo complejo residencial Palma Real Suites…
$541,073
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Apartamento 3 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Se vende apartamento recién terminado, esquina, frontal, 3 dormitorios, 2 baños, 93 metros ú…
$684,137
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Apartamento 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se ofrece la oportunidad de adquirir apartamentos nuevos en el complejo residencial Palma Re…
$694,851
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Rodeado de hoteles de 5 estrellas y muy cerca de la famosa Playa del Duque, se encuentra el …
$466,293
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Apartamento 1 habitacion en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Tenemos una finca en venta en Guía de Isora, más concretamente por la zona de Pedro Díaz. La…
$575,498
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Luminoso apartamento de 60 m² en primera línea de mar dentro del exclusivo complejo Paraíso …
$283,636
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Apartamento 4 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Un complejo único en construcción, situado en primera linea frente al mar en el sur de Tener…
$1,27M
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
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Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un estudio en el complejo turístico Uda…
$260,004
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Ático Ático 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Ático en venta en el moderno y exclusivo complejo residencial La Tejita, ubicado a pocos met…
$397,832
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Amplio Apartamento de 2 dormitorios con Gran Terraza Orientada al Sur en Callao Salvaje Esta…
$380,259
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Apartamento 2 habitaciones en Arico, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arico, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Obra nueva, tercera fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial…
$332,405
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Se vende un apartamento renovado y amueblado con un dormitorio, sala de estar, cocina ameri…
$299,583
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Nos complace ofrecer este hermoso apartamento para la venta en el centro de Adeje. Recientem…
$463,887
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Se vende un apartamento en el complejo residencial "Balcón del Atlántico IV". Ubicado en la …
$523,646
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
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Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
El complejo Oasis La Caleta puede considerarse verdaderamente uno de los complejos más bello…
$924,285
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Último apartamento de tres dormitorios: Vistas frontales al mar hacia el océano Atlántico, u…
$769,949
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Tipos de propiedades en Canarias

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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