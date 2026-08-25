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Casas con piscina en Venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
31
Tarifa
19
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7 propiedades total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803 549
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556 584
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582 172
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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TekceTekce
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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