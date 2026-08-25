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Adosados en Venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

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San Roque
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7 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803 549
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582 172
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Viviendas de obra nueva en San Roque Cádiz cerca de varios campos de golf Las viviendas en v…
$768 326
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 2 habitaciones en Facinas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Facinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Cortijo de pequeñas dimensiones de uso tradicional ganadero actualmente operarivo. Tiene fác…
$488 138
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Adosado Adosado en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado
San Roque, Španjolska
Área 179 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 410,000 hasta € 1,356,000. [Habitaciones: 2 - 5] [Baños: 3 …
$405 789
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El nuevo complejo cerrado, situado en la zona de Alcaides, consta de 30 casas con 3,4 dormit…
$383 431
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270 103
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Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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