Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Campo de Gibraltar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
31
Tarifa
19
Casa Borrar
Eliminar
51 propiedad total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803 549
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$754 052
Dejar una solicitud
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 742 m²
Villa Oak es una residencia de nueva construcción ubicada en la exclusiva zona de Altos de V…
$10,02M
Dejar una solicitud
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Un refugio donde la arquitectura y la naturaleza se funden en perfecta armoníaUbicada en un …
$14,50M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
Dejar una solicitud
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Descubra Villa Oak, un refugio extraordinario donde la brillantez arquitectónica armoniza co…
$10,21M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 9 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 544 m²
Número de plantas 2
Villa Innovadora de Consumo Cero en San Roque Ubicada en el extremo occidental de la Costa d…
$10,21M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556 584
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582 172
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
Dejar una solicitud
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Una Obra Maestra Super Moderna en Altos de ValderramaVilla Stern, una maravilla arquitectóni…
$5,87M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Viviendas de obra nueva en San Roque Cádiz cerca de varios campos de golf Las viviendas en v…
$768 326
Dejar una solicitud
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Situada en la prestigiosa La Reserva de Sotogrande, Villa Halo representa la cúspide de la v…
$10,21M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en San Roque, Španjolska
Casa 8 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 800 m²
Ubicado en la exclusiva y famosa zona de Sotogrande de la Costa del Sol, esta villa innovado…
$13,31M
Dejar una solicitud
Villa en Algeciras, Španjolska
Villa
Algeciras, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Vendo Chalet en zona residencial Punta Carnero .La vivienda muy amplia y luminosa disfruta d…
$705 088
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Facinas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Facinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Cortijo de pequeñas dimensiones de uso tradicional ganadero actualmente operarivo. Tiene fác…
$488 138
Dejar una solicitud
Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Parcela urbana de 2.500 m2 en el Cuarton a 10 min en coche a Tarifa. Actualmente tiene una e…
$292 883
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área total: 286.41 m², distribuida de la siguiente manera: 207.65 m² en la planta baja 44.2…
$1,16M
Dejar una solicitud
Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
Villa está situada en el Parque Natural de Los Arcornocales un lugar protegido y privilegiad…
$835 258
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Adosado céntrico con 95 m2 construido. Se encuentra a unos pasos del centro y de la playa. …
$357 968
Dejar una solicitud
Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Se vende casa adosada en la localidad de Bolonia. La propiedad tiene dos plantas, un terreno…
$810 008
Dejar una solicitud
Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos 1600 m², Terr…
$8,00M
Dejar una solicitud
Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Edificio en el centro histórico, en una de las calles con más solera del casco antiguo de Ta…
$542 375
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende dúplex céntrico con piscina comunitaria. Se encuentra a unos pasos del casco histó…
$347 120
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Nueva promoción de viviendas VENTURA HOMES, consta de 19 viviendas adosadas con garaje y ter…
$357 968
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Fantástico chalet de 213 m2/ (164 m2 útiles) situado en la zona residencial El Cuartón de …
$615 054
Dejar una solicitud
Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 3 Dormitorios, 3 Baños, Construidos 286 m², Jardi…
$799 867
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una oportunidad fantástica para adquirir una majestuosa villa en la fabulosa Zona F de Sotog…
$1,31M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir