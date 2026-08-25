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Villas en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
17
Tarifa
8
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26 propiedades total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 742 m²
Villa Oak es una residencia de nueva construcción ubicada en la exclusiva zona de Altos de V…
$10,02M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Un refugio donde la arquitectura y la naturaleza se funden en perfecta armoníaUbicada en un …
$14,50M
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Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Descubra Villa Oak, un refugio extraordinario donde la brillantez arquitectónica armoniza co…
$10,21M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 9 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 544 m²
Número de plantas 2
Villa Innovadora de Consumo Cero en San Roque Ubicada en el extremo occidental de la Costa d…
$10,21M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Una Obra Maestra Super Moderna en Altos de ValderramaVilla Stern, una maravilla arquitectóni…
$5,87M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Situada en la prestigiosa La Reserva de Sotogrande, Villa Halo representa la cúspide de la v…
$10,21M
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Villa en Algeciras, Španjolska
Villa
Algeciras, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Vendo Chalet en zona residencial Punta Carnero .La vivienda muy amplia y luminosa disfruta d…
$705 088
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Parcela urbana de 2.500 m2 en el Cuarton a 10 min en coche a Tarifa. Actualmente tiene una e…
$292 883
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
Villa está situada en el Parque Natural de Los Arcornocales un lugar protegido y privilegiad…
$835 258
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Se vende casa adosada en la localidad de Bolonia. La propiedad tiene dos plantas, un terreno…
$810 008
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos 1600 m², Terr…
$8,00M
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Edificio en el centro histórico, en una de las calles con más solera del casco antiguo de Ta…
$542 375
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 3 Dormitorios, 3 Baños, Construidos 286 m², Jardi…
$799 867
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
CHALET EN VENTA DE UN DISEÑO ÚNICO EN SOTOGRANDE SUPERFICIE DE PARCELA: 2.872 m2. Casa conte…
$3,70M
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Casa antigua con parcela cerca de Bolonia a 10 mins de la playa. Tiene construidos unos 60 m…
$246 238
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Villa en Facinas, Španjolska
Villa
Facinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Vivienda de dos plantas en el centro de Facinas, en la planta baja encontramos sala de estar…
$107 390
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Vendo casa en pleno centro de Tarifa ,lista para entrar a vivir.Vivienda única en el pueblo …
$1,68M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
El complejo de seguridad cerrado consta de 27 villas de lujo con 3, 4 o 5 dormitorios, con v…
$476 384
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 308 m²
Inmaculada e impresionante villa independiente moderna con vistas únicas y panorámicas al ma…
$6,29M
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Villa en Tarifa, Španjolska
Villa
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
En la localidad gaditana de Tarifa, en el camino que nos lleva a Santuario de la Virgen de l…
$390 510
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Esta fantástica y muy moderna villa ubicada en Sotogrande ofrece tantas características que …
$4,75M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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