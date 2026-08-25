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Dúplex en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

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4 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$754 052
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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556 584
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 4 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende dúplex céntrico con piscina comunitaria. Se encuentra a unos pasos del casco histó…
$347 120
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Dúplex 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Dúplex céntrico muy luminoso a unos pasos de la playa y del casco histórico. Consta de dos …
$251 662
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Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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