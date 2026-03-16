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Apartamentos con piscina en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
421
San Pedro del Pinatar
296
Torre-Pacheco
204
Cartagena
124
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 3
Cautivador apartamento en la ciudad con acceso a pie a la playa, cocina de diseño y piscina …
$269,392
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1
Apartamento moderno en planta media con terraza situado junto a un campo de golf y cerca de …
$342,759
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Tipos de propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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