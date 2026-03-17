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Apartamentos en la montaña en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
421
San Pedro del Pinatar
297
Torre-Pacheco
204
Cartagena
124
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 3/4
Cautivador apartamento en la ciudad con acceso a pie a la playa, cocina de diseño y piscina …
$269,208
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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