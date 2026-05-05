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Apartamentos del lago en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

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Los Alcazares
497
San Pedro del Pinatar
359
Torre-Pacheco
209
Cartagena
125
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/2
Elegante apartamento en la planta baja con terraza privada, acceso a la piscina y cocina mod…
$284,843
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 3/4
Fantástico ático frente a la playa con piscina comunitaria y vista al lago en una comunidad …
$636,570
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Ático Ático 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 1/2
Elegante dúplex en la última planta con terraza en la azotea, situado dentro de un complejo …
$276,704
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Tipos de propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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