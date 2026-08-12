Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Andalucía
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Piscina

Dúplex con piscina en venta en Andalucía, Španjolska

;
Marbella
26
Málaga
3
Estepona
26
San Pedro Alcantara
8
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$769,821
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Ático dúplex impecable en la playa con vistas al mar situado en un resort de golf con piscin…
$804,323
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Dúplex de lujo en planta baja con amplio jardín privado en un exclusivo complejo de vivienda…
$554,088
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 1
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$771,110
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir