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Dúplex del mar en venta en Andalucía, Španjolska

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Marbella
26
Málaga
3
Estepona
26
San Pedro Alcantara
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18 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$769,821
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Dúplex 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,21M
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Dúplex 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$552,518
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas panorámicas en una ubicación privilegiada en Estepona Málaga Los apa…
$1,10M
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Dúplex 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$579,428
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Dúplex 5 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$587,833
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Ático dúplex impecable en la playa con vistas al mar situado en un resort de golf con piscin…
$804,323
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Dúplex 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 2
Increíbles apartamentos de 2 o 3 dormitorios a poca distancia del mar en Málaga El nuevo pro…
$1,00M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en Estepona con maravillosas vistas al mar y piscinas Los apartamentos de nueva…
$807,977
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Dúplex 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Piso 4/4
Pisos Inteligentes con Electrodomésticos de Bajo Consumo en Benalmádena Costa del Sol Pisos …
$1,57M
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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,23M
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Dúplex 4 habitaciones en Málaga, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 6
Nuevas viviendas en un prestigioso complejo en El Limonar Málaga La nueva promoción está sit…
$2,78M
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Dúplex 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,03M
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Dúplex 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$754,052
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Dúplex 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,87M
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 1
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$771,110
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Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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