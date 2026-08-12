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Dúplex en la montaña en venta en Andalucía, Španjolska

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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$769,821
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$552,518
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Dúplex 5 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$587,833
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Piso 4/4
Pisos Inteligentes con Electrodomésticos de Bajo Consumo en Benalmádena Costa del Sol Pisos …
$1,57M
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Estilo Cerca de los Servicios en Marbella Los apartamentos se encuentran e…
$1,03M
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Dúplex 4 habitaciones en Málaga, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 6
Nuevas viviendas en un prestigioso complejo en El Limonar Málaga La nueva promoción está sit…
$2,78M
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