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Propiedades residenciales en venta en Almeria, Španjolska

;
Vera
111
El Ejido
13
472 propiedades total found
Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,662
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Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,739
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Apartamento 1 habitacion en Vera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$196,493
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Vera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$196,503
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,683
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$323,652
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$323,636
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Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,727
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$300,534
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Apartamento 2 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Apartamentos y áticos de nueva construcción frente al mar en venta en Macenas, Almería &…
$427,816
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$250,830
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 183 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una selección de 3…
$472,117
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar …
$314,606
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 187 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$315,910
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$328,276
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
El Nuevo Complejo Residencial en la FeNuevo complejo de apartamentos en Vera está a sólo 400…
$280,664
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$231,180
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Ático Ático 3 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Apartamentos y áticos de nueva construcción frente al mar en venta en Macenas, Almería &…
$788,036
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Apartamento en Mojácar, Španjolska
Apartamento
Mojácar, Španjolska
Área 54 m²
Un Magnífico Residencial con Vistas al Mediterráneo Bienvenido a un espectacular complejo …
$411,109
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 86 m²
Nuevos bungalows en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo …
$315,115
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$560,611
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Ático Ático 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar …
$463,461
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$308,916
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$285,602
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Apartamento 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/3
Apartamento brillante en la planta media con una amplia terraza, piscina y aparcamiento priv…
$305,770
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Vera Playa Estos apartamentos se encu…
$277,384
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Área 116 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$204,001
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Apartamento 2 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos de golf con vistas increíbles en Mar de Pulpi Descubre una gama de apartamentos…
$189,620
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$360,641
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$346,770
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Tipos de propiedades en Almeria

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Almeria, Španjolska

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con Terraza
con Vista a la montaña
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