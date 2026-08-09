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Propiedades residenciales en venta en Vera, Španjolska

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apartamentos
68
casas independientes
43
111 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,739
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Apartamento 1 habitacion en Vera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$196,503
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,683
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$323,652
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 233 m²
En el corazón de Vera Playa, en la prestigiosa urbanización de Pueblo Salinas, se ha creado …
$408,002
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Nuevas villas en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo Sal…
$522,097
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 219 m²
En el enclave privilegiado de Vera Playa, Almería, presentamos una colección exclusiva de 17…
$545,562
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 157 m²
En el corazón de Vera Playa, en la prestigiosa urbanización de Pueblo Salinas, se ha creado …
$332,025
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
En el corazón de Vera Playa, en la prestigiosa urbanización de Pueblo Salinas, se ha creado …
$326,402
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Ático Ático 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de nueva construcción cerca de la playa en Vera Playa, Costa de Almería …
$305,435
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$419,504
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$326,166
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Nuevos bungalows en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo …
$350,323
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Residencial de obra nueva de bonitos chalets situados en la Costa de Almería, Vera. Reside…
$528,882
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Villas modernas con piscina privada en Valle del Este, Vera, AlmeríaExclusivo complejo resid…
$342,525
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 87 m²
Todo está diseñado para que puedas disfrutar del máximo espacio, relajación y comodidad en a…
$395,593
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar …
$314,606
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos de nueva construcción cerca de la playa en Vera Playa, Costa de Almería …
$298,493
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 504 m²
En el enclave privilegiado de Vera Playa, Almería, presentamos una colección exclusiva de 17…
$557,295
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de nueva construcción cerca de la playa en Vera Playa, Costa de Almería …
$252,215
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
El Nuevo Complejo Residencial en la FeNuevo complejo de apartamentos en Vera está a sólo 400…
$415,959
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Apartamento 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 5
Apartamento refinado en la planta baja con jardín privado, piscina cubierta climatizada y ac…
$328,413
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 94 m²
Nuevos bungalows en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo …
$410,647
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN VERA Residencial de apartamentos de nueva construcció…
$432,619
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VERA, ALMERIA Residencial de obra nueva de bonitos chalets…
$503,966
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$261,790
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$285,602
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Villas de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar Vida …
$522,877
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Villa 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Elegante villa con piscina privada climatizada, terraza panorámica en la azotea y moderna co…
$513,792
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Todo está diseñado para que puedas disfrutar del máximo espacio, relajación y comodidad en a…
$308,330
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