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Complejo residencial Leksus

Belgrado, Serbia
de
$130,582
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ID: 3795
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Serbia
  • Región / estado
    Serbia Central
  • Barrio
    Belgrado
  • Dirección
    Jurija Gagarina, 151 g

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Distrito de Novi Beograd. El área de élite del cabello Bejan se encuentra cerca de la ciudad, en la prestigiosa base aérea de Belgrado, a un minuto de la autopista, a 7 km del centro de la ciudad ya 10 minutos del aeropuerto Nikola Tesla. Complejo residencial y comercial en el asador Bezhanye con una superficie de 65,000 m2. - 280 unidades de vivienda, 500 plazas de aparcamiento con una estimación de niveles subterráneos, 5500 m2 de oficinas, apartamentos de 32-220 m2, 48 plazas multifuncionales, consta de Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4; se espera que la distancia entre casi 30 m. Lameli A, B, C- provienen del sótano, 5 pisos y el piso elástico, Lamely D1, D2, D3, D4 - del sótano, 3 pisos. Precio por m2 desde 2800 euros/m2 + IVA.  Calefacción de gas. Aire acondicionado - sistema multidivisión. Período de implementación 12.2024.

 

Infraestructura:

tiendas

espacios verdes

alojamiento - restaurantes, bares

servicios para niños

gran cantidad de plazas de aparcamiento

 

Cerca del complejo están:

escuela - 900 m

hospital - 700 m

parque - 500 m

parada - 200 m

tienda-300 m

mercado-1900 m

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 103.2
Precio por m², USD 3,349
Precio del apartamento, USD 362,283

Localización en el mapa

Belgrado, Serbia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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