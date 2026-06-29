Complejo residencial Leksus

Distrito de Novi Beograd. El área de élite del cabello Bejan se encuentra cerca de la ciudad, en la prestigiosa base aérea de Belgrado, a un minuto de la autopista, a 7 km del centro de la ciudad ya 10 minutos del aeropuerto Nikola Tesla. Complejo residencial y comercial en el asador Bezhanye con una superficie de 65,000 m2. - 280 unidades de vivienda, 500 plazas de aparcamiento con una estimación de niveles subterráneos, 5500 m2 de oficinas, apartamentos de 32-220 m2, 48 plazas multifuncionales, consta de Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4; se espera que la distancia entre casi 30 m. Lameli A, B, C- provienen del sótano, 5 pisos y el piso elástico, Lamely D1, D2, D3, D4 - del sótano, 3 pisos. Precio por m2 desde 2800 euros/m2 + IVA. Calefacción de gas. Aire acondicionado - sistema multidivisión. Período de implementación 12.2024.

Infraestructura:

tiendas

espacios verdes

alojamiento - restaurantes, bares

servicios para niños

gran cantidad de plazas de aparcamiento

Cerca del complejo están:

escuela - 900 m

hospital - 700 m

parque - 500 m

parada - 200 m

tienda-300 m

mercado-1900 m