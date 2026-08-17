Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Serbia
¿Cuáles son los complejos residenciales más populares?
En primer lugar en popularidad se encuentran los nuevos edificios en Serbia situados en Belgrado. Hay complejos residenciales terminados y en construcción, por ejemplo, "Lexus". También hay demanda de alojamiento en Novi Sad y Niš.
¿Cuál es el coste medio de 1 m² en los nuevos edificios serbios?
Teniendo en cuenta todo el país, unos 1600 euros. En Belgrado es 500 euros más caro.
¿Cuáles son las principales ventajas de comprar bienes raíces de un desarrollador en Serbia?
Hay dos ventajas: la posibilidad de obtener un permiso de residencia inmediatamente después de la compra (y al cabo de 3 años, la residencia permanente) y el hecho de que los precios de la vivienda son más bajos en comparación con otros países europeos.
¿Qué se incluye en el paquete de documentos necesarios para la compra y venta de nuevas viviendas en Serbia?
Sin duda son necesarios:
- Un pasaporte extranjero.
- Para los residentes en Serbia: el llamado"cartón blanco" (el nombre familiar del registro en el lugar de residencia).
- Un certificado de estado civil.
- Un número de cuenta en un banco serbio.