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Obra nueva en venta en Serbia

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Barrio residencial Belgrade Waterfront
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Barrio residencial Belgrade Waterfront
Belgrado, Serbia
de
$176,582
Moderno complejo en el centro de Belgrado, que ofrece infraestructura de alta calidad 5*****. Estudios con una superficie de 32 m2 y apartamentos de un dormitorio: desde 45 m2, con dos dormitorios – ndash; desde 76 m2. Este es un proyecto emblemático para Belgrado, que se ha convertido…
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MD Realty
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Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Complejo residencial Nish
Donji Matejevac, Serbia
de
$74,013
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
K продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Brandy de cereales, Bulgaria y otros países de la región. Y S. Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном ра…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Complejo residencial Leksus
Rusanj, Serbia
de
$98,181
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
¡El IVA NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO MÁS TRIMESTRE! ¡Una gran oportunidad para invertir dinero con éxito y obtener el VNZH de un país europeo! Se está construyendo un excelente complejo residencial multifuncional en la capital de Serbia, en la región oblicua de Bezhetskaya. Se conv…
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Риэлтор без границ
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IresIres
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Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Serbia

¿Cuáles son los complejos residenciales más populares?

En primer lugar en popularidad se encuentran los nuevos edificios en Serbia situados en Belgrado. Hay complejos residenciales terminados y en construcción, por ejemplo, "Lexus". También hay demanda de alojamiento en Novi Sad y Niš.

¿Cuál es el coste medio de 1 m² en los nuevos edificios serbios?

Teniendo en cuenta todo el país, unos 1600 euros. En Belgrado es 500 euros más caro.

¿Cuáles son las principales ventajas de comprar bienes raíces de un desarrollador en Serbia?

Hay dos ventajas: la posibilidad de obtener un permiso de residencia inmediatamente después de la compra (y al cabo de 3 años, la residencia permanente) y el hecho de que los precios de la vivienda son más bajos en comparación con otros países europeos.

¿Qué se incluye en el paquete de documentos necesarios para la compra y venta de nuevas viviendas en Serbia?

Sin duda son necesarios:
  • Un pasaporte extranjero.
  • Para los residentes en Serbia: el llamado"cartón blanco" (el nombre familiar del registro en el lugar de residencia).
  • Un certificado de estado civil.
  • Un número de cuenta en un banco serbio.
Aquellos que compran a crédito, incluidos los bienes inmuebles de un desarrollador en Serbia, necesitarán un contrato preliminar.
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