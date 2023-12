Rusanj, Serbia

de €89,600

32–92 m² 4

Ríndete a: 2024

¡El IVA NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO MÁS TRIMESTRE! ¡Una gran oportunidad para invertir dinero con éxito y obtener el VNZH de un país europeo! Se está construyendo un excelente complejo residencial multifuncional en la capital de Serbia, en la región oblicua de Bezhetskaya. Se convertirá en una isla de tranquilidad y una vida cómoda para un gran número de personas. ¡Invierta con la mente, obtenga ingresos pasivos al alquilar un apartamento!!! Además de las unidades residenciales, el complejo ofrece otras comodidades y servicios: tiendas, gimnasios, restaurantes, cafeterías, parques infantiles, una gran cantidad de plazas de aparcamiento. Al estar en una zona tranquila y respetuosa con el medio ambiente, no lejos del centro de la ciudad, el complejo permite a sus residentes pasar un buen rato con sus familias e hijos. En un área de 65,000 metros cuadrados. Hay toda una ciudad residencial diseñada y planificada para una vida cómoda. Su construcción utiliza materiales modernos de construcción y acabado de alta calidad. Alrededor del complejo hay áreas verdes. El área de apartamentos es de 32-220 m2. Todos los apartamentos de la casa se alquilarán con reparaciones limpias básicas y los nuevos propietarios no tendrán que pensar en realizar trabajos de reparación. El apartamento es perfecto como opción de inversión, porque un número cada vez mayor de personas viene a Serbia con turistas y no solo objetivos. ¡El apartamento traerá buenos ingresos a sus propietarios! Además, el apartamento es ideal para vivir. Según la compra del apartamento, los propietarios podrán recibir el permiso de residencia de Serbia. Nuestra campaña lo ayudará a recopilar los documentos necesarios para abrir una cuenta y emitir un permiso de residencia. Realmente apreciamos a nuestros clientes!!!