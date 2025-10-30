  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Tarnowo Podgorne

Obra nueva en venta en gmina Tarnowo Podgorne

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa adosada Lusowo
Casa adosada Lusowo
Casa adosada Lusowo
Lusowo, Polonia
de
$243,930
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Agencia
Etalon Estate Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir