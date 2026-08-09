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Villas en venta en Tivat, Montenegro

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152 propiedades total found
Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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TekceTekce
Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 316 m²
Una gran casa familiar en una zona tranquila de Tivat es un gradonehole. A poca distancia, h…
$863,668
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Esta villa espaciosa y moderna se encuentra en el pequeño pueblo tradicional de Lepetane en …
$2,30M
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/1
Casa con jardín en Tivat – Zona Dumidran.Moderna casa de una sola planta con garaje y jardín…
$464,484
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VALUE.ONE
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Una casa de familia única con un patio verde a pocos pasos de la playa en la zona más hermos…
$1,09M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 250 m²
Suburb of Tivat. nueva villa con piscina y cuatro dormitorios Finalización de la construcci…
$872,761
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 560 m²
Presentamos a su atención una villa única en el estilo mediterráneo, situada a sólo 2 km del…
$4,11M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
El hogar perfecto para aquellos que aprecian el espacio, la naturaleza y la comodidad! Esta …
$285,586
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Ofrecemos a la venta una casa acogedora con una parcela de 320 m2, situada en una de las zon…
$171,259
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 3/3
Villa de lujo en construcción en el centro de Tivat.Ofrecemos a la venta una villa con una d…
$1,07M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Presentamos a su atención una nueva villa situada en una de las zonas más pintorescas y tran…
$1,50M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 105 m²
En la zona del moderno Porto Montenegro (. Tivat ) en la orilla de Boca - Kotor Bay, una pie…
$1,11M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Exclusiva villa privada, creada en un proyecto individual para aquellos que aprecian el mar,…
$3,45M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Ubicación: Tivat Plaza Villa: 105 metros cuadrados. Plaza del sitio: 100 metros cuadrados. D…
$1,38M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
La villa fue construida en 2019, ubicada en una parcela de 424 m2. El área de la villa es d…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Ofrecemos a la venta una elegante villa moderna situada en una de las pintorescas zonas de T…
$1,27M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En venta es una casa espaciosa y confortable de 200 m2, donde cada detalle se piensa para su…
$381,515
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Situado en el tranquilo barrio de ladera de Tripovici, a pocos minutos de Porto Montenegro, …
$1,43M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Algunos hogares cuentan una historia. Pocos se convierten en leyendas. Villa es más que una…
$3,16M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Una hermosa casa de dos pisos con vistas panorámicas al mar en el centro de Tivat. La casa s…
$570,021
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Casa en venta en una zona tranquila y acogedora de Tivat. La superficie total de la casa es …
$980,166
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Inmobiliaria, Montenegro, TivatUna oportunidad única para comprar una villa boutique totalme…
$1,50M
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Área 230 m²
Nueva villa con vistas al mar en Tivat.Presentamos una villa única situada a pocos minutos a…
$805,074
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Muy acogedor, hermosa casa en un lugar tranquilo con hermosas vistas de las montañas y veget…
$296,646
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
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Área 184 m²
Presentamos a la venta una villa en construcción con una superficie de 184.8 metros cuadrado…
$422,293
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Acogedora casa en venta en una de las zonas más atractivas de Tivat, Donja Lastva, a solo 10…
$568,411
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Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Las villas tienen 3 dormitorios y 4 baños, y una de las principales ventajas es un salón pan…
$829,122
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Presentamos a la venta una exquisita casa adosada con una superficie de 115 metros cuadrados…
$2,48M
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