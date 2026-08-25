Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sutomore
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Sutomore, Montenegro

;
Villa Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Casa de dos pisos con terraza en venta en Sutomore. El área de la casa es de 301m2, el área …
$860 502
Dejar una solicitud
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Acogedora villa espaciosa con bañera y piscinaEsfera de la sección 677m2Las paredes son de l…
$671 370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Villa 10 minutos a pie del paseo central, con s…
$561 681
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Área 231 m²
Budva Riviera, distrito de Tudorovichi. Dos nuevas villas del desarrollador Las villas se v…
$952 221
Dejar una solicitud
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
La superficie de la villa con terrazas es de 400 m2. Parcela de 1500 m2. En la planta baja h…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 6
La magnífica villa se encuentra justo en el borde del mar con una playa privada que se extie…
$8,95M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir