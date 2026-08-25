Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Prcanj
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Prcanj, Montenegro

;
Villa Borrar
Eliminar
48 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Muo, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Piso 3/3
Esta villa de lujo está situada en una ubicación privilegiada, ofreciendo impresionantes vis…
$1,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 8 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoSuperficie bruta: 456 m2Superficie interior neta:…
$2,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 6
Área 500 m²
Gran villa en primera línea en la bahía de Kotor. En la primera planta se puede organizar un…
$1,80M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Superficie: 300m2Dormitorios: 4Baños: 1Superficie terrestre: 1.599m2Garaje: 28m2Pisos: 3Past…
$2,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Área 497 m²
La villa en el pueblo de Prchan es una finca de cuatro pisos con 4 dormitorios, un gran jard…
$4,89M
Dejar una solicitud
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 497 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en venta, en uno de los lugares más bellos de la costa de Montenegrin, el acog…
$3,92M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 371 m²
Número de plantas 3
En venta se ofrece una nueva villa de lujo totalmente amueblada en Stoliv. La villa está sit…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 584 m²
Número de plantas 3
Moderna villa nueva se ofrece en venta en Stoliv, Boka Kotor Bay. La superficie total de la …
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Área 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 479 m²
Número de plantas 3
Villa Aquila es una oferta excepcional! Se encuentra en una zona aislada, que conduce a una …
$2,55M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
Piso 3/3
La lujosa villa nueva es una espaciosa y moderna casa de 4 dormitorios con un interior lujos…
$2,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 456 m²
Número de plantas 3
Villa Vela es un alojamiento excepcional en la costa mediterránea con impresionantes vistas …
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Muo, Montenegro
Villa 1 habitación
Muo, Montenegro
Habitaciones 1
Área 180 m²
Casa tradicional de piedra en Gornji Stoliv, municipio de Kotor, situada en la parte de la z…
$1
VAT
Dejar una solicitud
Villa 20 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 20 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Palazzo Jerovica es una colección de 5 edificios con una superficie habitable de aproximadam…
$4,62M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Número de plantas 2
Dos casas con un restaurante en la primera línea de la bahía de Kotor, considerada una de la…
$2,55M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 3/3
Amplia villa de tres plantas en Prchani, a 50 metros del mar. Superficie total de 230 m2 en …
$731 606
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Encantadora Casa de piedra con vistas al mar impresionantes – Bahía de Kotor Descubra una ra…
$1,62M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 251 m²
Superficie: 250 m2Dormitorios: 5Baños: 5AparcamientoVilla histórica de piedra construida en …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Área 245 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Villa de tres plantas con piscina en primera línea junto…
$1,57M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 479 m²
Piso 3/3
Una espaciosa casa contemporánea de 5 dormitorios con un interior lujosamente especificado, …
$2,55M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 5
Área 150 m²
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Prcanj, Montenegro
Villa 1 habitación
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Descubra una hermosa casa reformada en el encantador pueblo costero de Prčanj, uno de los lu…
$636 322
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 6
Una lujosa villa de tres pisos en la primera línea de mar en Kotor — la mezcla perfecta de e…
$6,29M
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Casa de dos plantas con cinco dormitorios en…
$2,16M
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 5
Área 215 m²
Superficie: 215 m2 Tamaño de la tierra: 494 m2 ; Dormitorios: 5; Nueces: 3 + aseo; Número de…
$835 719
Dejar una solicitud
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 3
Área 200 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa tiene 2 plantas y se divide en 4 apartamentos totalmente autónomos. Usted puede viv…
$2,60M
Dejar una solicitud
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 6
Área 705 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Villa de dos plantas con seis dormitorios en…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Área 497 m²
La villa se encuentra en Prcanj, a 4 km de Kotor. Los pisos están divididos en sótano, suel…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir