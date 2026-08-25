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Villas en venta en Sveti Stefan, Montenegro

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25 propiedades total found
Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNSituado en Sveti Stefan, esta villa ofrece privacidad, naturaleza y vistas panorám…
$636 596
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 4
LOCALACIÓNSituado en la exclusiva zona de Sveti Stefan, esta elegante villa ofrece privacida…
$787 064
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Ubicado en la exclusiva zona de Blizikuce, justo encima del pintoresco Sveti Stefan, esta ex…
$1,34M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 7 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
Exclusiva Villa Vista Mar en Blizikuće, Sveti StefanReseña de la propiedad:Tamaño de la vill…
$3,34M
VAT
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Villa 30 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 30 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 30
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 959 m²
Superficie de la villa 1: 959 m2Superficie de la villa 2: 362 m2Superficie terrestre: 1.400 …
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 670 m²
Piso 3/3
Nueva villa moderna en un complejo de 3 villas en construcción en una prestigiosa zona de la…
$1,10M
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Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 13 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 13
Área 774 m²
Número de plantas 4
Venta villa de cuatro plantas con una superficie de 774 m2 en primera línea, a 10 metros del…
$6,25M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 8 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Casa Dea Villa — la esencia del lujo mediterráneo en la costa adriáticaSituado en una parcel…
$1,11M
VAT
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Bienvenido a Blizikuce, una zona pintoresca en la Riviera Budva, donde presentamos dos lujos…
$576 393
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 304 m²
Una villa con piscina y una vista pintoresca en venta en el lujoso asentamiento de Blizikuce…
$1,76M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNLa villa se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a unos 11 km del centro…
$1,60M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Área 660 m²
Le presentamos una villa moderna con piscina en el pueblo de Sveti Stefan, cerca de Budva. L…
$4,04M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Ubicado en el prestigioso enclave de Blizikuce, Budva, esta exquisita villa, epitomiza el lu…
$1,98M
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el pueblo de Blizikuche, situado sobre Sveti Stefan, en un…
$2,65M
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 2
# Selling#LightStefanID 363🔑 Venderé una villa en Red Glavitsa.Parámetros:• Superficie: 207 …
$1,59M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Una oportunidad única – esta villa cuidadosamente diseñada y espaciosa, construida en un est…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 3
Предлагаем к покупке виллу с невероятным видом на море  ? Будва, Близикуче Вилла наход…
$1,63M
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Villa 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Contemporary villas in Budva Imagine to open the gates of this unique object and a incredi…
$1,36M
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Villa 6 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 740 m²
Número de plantas 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Le presentamos un nuevo proyecto de 9 casas de pueblo situadas en la parte más exclusiva de …
$686 887
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Queríamos llamar a su atención un proyecto único y próximo en Tudorovici, Blizikuce. Villas…
$891 381
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Área 862 m²
$3,80M
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Предлагается дом с бассейном, оборудованной летней кухней и отдельно стоящим подсобным помещ…
$824 258
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
text
$2,32M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Esta impresionante villa, situada en la zona tranquila de Rustovo sobre Sveti Stefan, ofrece…
$2,56M
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