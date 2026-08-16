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Villas en venta en Dobrota, Montenegro

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35 propiedades total found
Villa en Dobrota, Montenegro
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Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 819 m²
Superficie total construida: 819 m2Superficie terrestre: 534 m2Dormitorios: 6Baños: 7 + 1Gar…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 414 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el complejo cerrado Morena Kotor Bay, situado en Sveti Sta…
$2,83M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Área 414 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,82M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Área 490 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Mansión de piedra elite con cinco dormitorios en primer…
$2,91M
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Villa 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 2
El complejo magnífico habitable sobre la primera línea en el golfo Boko-Kotorsky – el lugar …
$1,97M
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VALUE.ONE
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
Descripción del sitio: Villa de tres pisos de tipo terraza, terrazas descender. De momento, …
$2,13M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 323 m²
Piso 2/2
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa comunidad de villa en el pueblo…
$1,93M
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VALUE.ONE
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
En venta se ofrece un antiguo, único, palacio histórico en la primera línea por el mar, en e…
Precio en demanda
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Descubra la refinada vida costera en esta impresionante villa de 5 estrellas, perfectamente …
$2,25M
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Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Superficie: 420 m2Superficie terrestre: 713 m2Dormitorios: 4Baños: 5GarajeJacuzziPiscinaUna …
$6,81M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención una villa de tres plantas en la increíble ciudad de Kavach, Boko-K…
$1,04M
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Villa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 413 m²
Piso 3/3
Villa moderna con piscina y vistas en DobrotaVilla de lujo en un complejo de élite de seis v…
$2,83M
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VALUE.ONE
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Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Piso 4/4
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa comunidad de villa en el pueblo…
$2,45M
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VALUE.ONE
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Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Superficie de la villa: 193 m2Zona de jardín: 100 m2Dormitorios: 3Baños: 3Espacio de garajeL…
$2,42M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Superficie de la vivienda: 380 m2Superficie terrestre: 651 m2Dormitorios: 5Baños: 4Auténtica…
$2,29M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 450 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Mansión de piedra elite con seis dormitorios en primera…
$3,14M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 415 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Villa de piedra con seis dormitorios en primera línea p…
$3,14M
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Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Piso 2/2
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa villa en el pueblo de Dobrota e…
$1,82M
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Villa 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Villa 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Una oportunidad excepcional para adquirir una casa de piedra tradicional en primera línea de…
$2,32M
VAT
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Villa 10 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 267 m²
Superficie: 267 m2Dormitorios: 6Baños: 4 + 2Garaje: 39 m2Lujosa villa familiar, con seis dor…
$2,17M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Villa 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
An exceptional opportunity to acquire a traditional stone house in the first line to the sea…
$2,32M
VAT
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en Dobrota, superficie total de 300 m2. El diseño de la casa tiene: seis dorm…
$1,05M
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Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 419 m²
Superficie de la villa: 419 m2Superficie terrestre: 1.294 m2Dormitorios: 5Baños: 4+1Aparcami…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 3/3
Una casa en Lute con piscina y tres apartamentos.Ofrecemos a la venta una casa en Luta, situ…
$2,31M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Área 380 m²
El edificio tiene una superficie total de 380 m2 y una superficie útil de unos 300 m2. Se co…
$1,41M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Área 165 m²
La zona de la tierra, incluida la isla, la carretera de acceso y el estacionamiento, es de 4…
$2,50M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 200 m²
Amplia villa con impresionantes vistas de la bahía de Boko Kotor, ubicada a solo 150 metros …
$624,076
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 507 m²
Superficie habitable: 507 m2 Salas de estar: 2 Habitaciones: 6 Baños: 6 Vista al mar – de to…
$1,74M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Área 250 m²
Esta villa en el pueblo. La amabilidad es una piedra, casa restaurada con 4 dormitorios y su…
$1,30M
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Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Área 490 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Antigua villa de lujo restaurada hecha de piedra natura…
$2,70M
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