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Villas en venta en Kolasin, Montenegro

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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Área 243 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a Villas Lipovo – casas alpinas privadas en el corazón de MontenegroSituado en la…
$620,255
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
11.000 m2 Silencio Electricidad Silencio Entrada Silencio Proyecto Silencio Uso comercialUna…
$1,08M
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Bienvenido a Villas Lipovo — Hogares Alpinos Privados en el Corazón de Montenegro Ubicado …
$625,164
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Área 139 m²
Estación de esquí de Kolasin. Complejo cerrado de veinte villas de lujo La altitud es de 90…
$378,404
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Área 121 m²
Estación de esquí de Kolasin. Complejo cerrado de veinte villas de lujo La altitud es de 90…
$345,970
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