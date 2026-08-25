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Villas en venta en Lustica, Montenegro

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31 propiedad total found
Villa en Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Superficie: 350m2Parcela terrestre: 544m2 (o opcionalmente - 1.200m2, con parcela de tierra …
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 492 m²
Venta de dos hermosas parcelas con una superficie total de 985 m2 en el soleado pueblo de Mr…
Precio en demanda
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
Maravillosa villa, situada en primera línea del mar y tiene su propio acceso a la playa. Aca…
$1,16M
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Villa 15 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 15 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Superficie: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 de terraza)Superficie de construcción auxiliar: 219 m2Sup…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
VILLA LUXURY CON PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Situado en una de las zonas más atractiv…
$4,39M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Precio en demanda
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 275 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,97M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 3/3
Venta es una villa exquisitamente renovada con una superficie total de 240 metros cuadrados,…
$574 833
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
En una de las localidades más exclusivas de la costa montenegrina, en la península de Luštic…
$5,54M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 417 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,24M
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Villa 7 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Superficie bruta: 220 m2 ( 148 m2 net)Dormitorios: 4;Baños: 3 +1Villa histórica de piedra "O…
$2,19M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 habitaciones en Lusticka, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Lusticka, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Villas modernas en la península de Luštica – Villa 2Estas villas son una mezcla única de paz…
$1,13M
VAT
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Villa 14 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 14 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 14
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Superficie: 680 m2Superficie de parcela: 1000 m2Dormitorios: 7+ apartamento de servicio adic…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 235 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta en la península de Lustica. La superficie total es de 235 m2 en parce…
$1,38M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 417 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,21M
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Villa 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 558 m²
Piso 2/2
Nos complace presentar una nueva villa de lujo en la península de Lustica, un oasis de aisla…
$3,48M
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VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 770 m²
Le presentamos una villa exclusiva en la famosa península de Lushtitsa en el área de Milovic…
$4,19M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Villa de lujo en construcción, área bruta 288 m2 en primera línea al mar en Zanjice, Herceg …
$3,93M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 350 m²
Número de plantas 2
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$2,10M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Le presentamos una villa única frente al mar Mediterráneo en el encantador pueblo Rose en la…
Precio en demanda
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 350 m²
Zona: 350m2 ; Parcela: 544m2 (o, si lo desea, puede comprar un 656 metros cuadrados adiciona…
$1,30M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 3/3
text
$522 531
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Parámetros de las propiedades en Lustica, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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